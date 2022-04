Handball: Post SV feiert ersten Sieg nach 203 Tagen

Magdeburg - 16 Spiele in Folge verließen die Handballer des Post SV Magdeburg das Spielfeld in der Sachsen-Anhalt-Liga als Verlierer. Gegen den Landsberger HV ist das Team beim 27:24 (16:13) wieder in den Genuss des Erfolges gekommen. Auch der HSV war siegreich. In eigener Halle gab es ein 32:30 (16:16) gegen den HC Burgenland II.