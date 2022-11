Hanna Köllner und Charlene Paul: Die jungen Köpfe des HSV Magdeburg

Magdeburg - Charlene Paul und Hanna Köllner wissen ganz genau, was sie an diesem Sonntag erwartet: Zum Beispiel eine aggressive Spielweise eines emotionalen Gegners. Paul und Köllner gastieren mit ihrem HSV nämlich beim TSV Niederndodeleben (15 Uhr), es ist ein Derby in dieser Mitteldeutschen Oberliga, in der die Gastgeberinnen zum Inventar gehören, in die die Magdeburgerinnen erst aufgestiegen sind.