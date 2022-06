Herzrasen inklusive: So erlebte Jens Köhler vom TTC Börde seine ersten deutschen Meisterschaften

Magdeburg - So hatte es sich Jens Köhler vorgestellt, so hatte er sich seinen ersten Start bei den deutschen Meisterschaften erträumt. Jeder, der ihm die Daumen drückte, durfte im Livestream daran teilhaben, wie der Mann vom TTC Börde am vergangenen Wochen an Tisch vier trat, wie er gegen den ehemaligen Nationalspieler, nationalen Titelträger und aktuellen Bundesligaakteur vom Post SV Mühlhausen spielte. Wie er Steffen Mengel also in den ersten beiden der vier Sätze forderte. Wie er außerdem mit dem Berliner Roy Allfeldt gegen das Youngster-Duo Matthias Danzer/Mike Hollo, 17 und 18 Jahre jung, im Doppel agierte. Und wie der Magdeburger trotz seiner beiden Niederlagen und Erstrunden-Aus letztlich glücklich die Hermann-Neuberger-Sportschule in Saarbrücken verließ. „Mit Erinnerungen, die ewig bleiben werden“, sagte Köhler.