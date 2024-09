Highlight in der Elbestadt: Leckerbissen in der Dynamo-Halle steht an

Magdeburg - Detlef Klotzsch hat in seiner Karriere in Magdeburg zweifellos viel erlebt, aber „einen Supercup hat es bei uns noch nicht gegeben“, sagte der Präsident der Wasserball Union (WUM). Dieser Wettbewerb, der seit 1979 zwischen dem deutschen Meister und dem Pokalsieger ausgetragen wird und in diesem Jahr seine 25. Auflage feiert, kehrt nun an diesem Montag in die Dynamo-Halle an der Großen Diesdorfer Straße ein. Auf Bitten des amtierenden Meisters und Gastgebers Waspo Hannover, nach Zusage der WUM und vor allem der Stadt Magdeburg. Um 19 Uhr wird dieser erste Titelkampf der neuen Saison angeschwommen. Der Gegner der Niedersachsen sind die Wasserfreunde Spandau. „Das ist ein echter Leckerbissen“, freute sich Klotzsch.