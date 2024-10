Der SV Arminia Magdeburg und der MSC Preussen spielen am Sonnabend um das Viertelfinal-Ticket im Fußball-Landespokal.

Magdeburg. - Sechs Teams aus der Landeshauptstadt waren in dieser Saison im „dachbleche24-Landespokal“ an den Start gegangen. Wenn es am Sonnabend um 14 Uhr um den Einzug ins Viertelfinale geht, mischen nur noch zwei von ihnen mit: Der SV Arminia empfängt den Verbandsligisten 1. FC Lok Stendal und der MSC Preussen trifft auf den Landesligisten SV Rot-Weiß Kemberg aus der Süd-Staffel.