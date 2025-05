Am Wochenende steigt das Qualifikationsturnier in der Eike-von-Repgow-Halle. Sieben Mannschaften wollen in die Bundesliga.

Stadtfeld/dh - Die größte Stärke der B-Mädchen des HSV Magdeburg war in der abgelaufenen Regionalliga-Saison ihre Torgefahr aus allen Positionen. Im Team von Trainer Carsten Schulz gab es nie allein die beste Werferin. So stellt es sich auch in der Statistik dar: Jolina Kramer ist die erfolgreichste Schützin mit 55 Treffern, es folgen Dana Wiese (44), Stella Herbst (39) und Hanna Eckler (37). Und diese Stärke wollen die Stadtfelderinnen auch an diesem Wochenende in der heimischen Halle an der Eike-von Repgow-Schule in die Waagschale werfen, wenn sie zum Qualifikationsturnier für die Handball-Bundesliga antreten. Das Turnier im Modus Jeder-gegen-Jeden wird am Sonnabend und Sonntag jeweils um 9 Uhr angeworfen.