Jens Köhler vom TTC Börde ist Vize-Landesmeister

Jens Köhler vom TTC Börde hat den zweiten Platz bei den Tischtennis-Landesmeisterschaften errungen. Sein Blick richtet sich bereits auf die anstehende Mitteldeutsche Meisterschaft in Thüringen.

Möchte auch in Zella-Mehlis aufs erste oder zweite Podest: Jens Köhler vom TTC Börde.

Merseburg/Magdeburg - Jens Köhler möchte sich diesen Traum erfüllen, diesen Traum von der ersten Teilnahme an einer deutschen Meisterschaft. Den ersten Schritt dorthin ist er gegangen, vielmehr: Er hat sich dorthin geschmettert. Köhler hat am vergangenen Wochenende nämlich den zweiten Platz bei der Tischtennis-Landesmeisterschaft in Merseburg errungen. Nur im Finale musste er sich Andreas Pazdyka vom MSV Hettstedt mit 1:4 geschlagen geben. „Er hatte seinen 24. Geburtstag gefeiert und war nach zwei Tagen auch fitter als ich im Endspiel. Bei mir hatten schon der rechte Arm und das Knie langsam schlappgemacht“, sagte Köhler vom TTC Börde lächelnd. „Mein Gegner konnte dagegen die Rückhand umlaufen und hat die Vorhand schön gezogen. Er hat verdient gewonnen.“