Jugend forscht beim HSV und Post SV

Magdeburg - Das war so nicht abgesprochen, hat Daniel Röwer beteuert. Könnte man nämlich denken in Anbetracht der Ergebnisse der Magdeburger Handballer am vergangenen Wochenende in der Sachsen-Anhalt-Liga. Röwers Post SV verlor gegen die TSG Calbe mit 24:35 (10:19), der HSV verlor gegen den SV Oebisfelde mit 23:35 (13:18). Jeweils in heimischer Halle. Und abgesprochen war dabei auch das Motto in beiden Begegnungen nicht, das da lautete: Jugend forscht.