Kein Jahresabschluss auf dem Rasen: Spiele des SV Fortuna und des MFFC fallen aus

Die Verbandsligisten verabschieden sich nun in die Winterpause, die Fortuna sogar ohne Partie. Und auch die letzte Begegnung des MFFC in diesem Jahr findet nicht statt.

Magdeburg - Eigentlich wären die Fußballer des SV Fortuna an diesem Wochenende nochmal in der Verbandsliga gefordert gewesen, und die Fußballerinnen des MFFC in der Regionalliga Nordost. Doch nun gehen beide Teams vorzeitig in die Winterpause. Bei den einen sorgt eine Entscheidung für Ärger, bei den anderen steht bereits die Neuterminierung fest.