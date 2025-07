Die erste Vorbereitungsphase zur Saison 2025/26 haben die Drittliga-Handballer bereits hinter sich gebracht. Ab dem 14. Juli geht es an den Feinschliff. Die Aufgaben in der Nord-Ost-Staffel werden anspruchsvoll.

Christoph Theuerkauf ist wieder in seinem Element: Nach Kraft- und Ausdauereinheiten geht für ihn und die Youngster ab Montag die Ausbildung weiter.

Magdeburg - Im Familien-Urlaub auf Mallorca hat Christoph Theuerkauf noch einmal neue Kraft getankt. „Wenn man den Tag am Pool oder am Meer verbringt, geht es auch mal ohne Handball“, scherzt der Trainer der SCM-Youngsters. Auf der Balearen-Insel konnte der 40-Jährige getrost die Füße hochlegen. Denn die Planungen für die neue Drittliga-Saison sind so weit abgeschlossen. „Der Kader ist fertig, die Vorbereitung steht, das Training für jede Woche ist bereits durchgeplant. Und neuerdings kennen wir auch unsere Gegner“, sagt Theuerkauf.