Landesklasse: BSV ist fast gerettet

Der BSV 79 hat einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt in der Landesklasse 3 gemacht. Im Kellerduell beim MSC Preussen II gab es einen 3:1 (2:1)-Erfolg.

Magdeburg - Es war ein Sprint der Ekstase. Ein Sprint der puren Erleichterung. Ein Sprint direkt hinein in die Jubeltraube. Co-Trainer Sebastian Schröder verließ seinen Platz an der Seitenlinie und fand sich binnen Sekunden im Strafraum des Gegners wieder. Auslöser seines emotionalen Ausbruchs im Tonschacht war der erlösende Moment für seinen BSV 79 Magdeburg. In der 84. Minute traf Routinier Maurice Mittag zum 3:1-Endstand und entschied damit das Kellerduell der Fußball-Landesklasse 3 beim MSC Preussen II.