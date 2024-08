Nach drei Partien in der neuen Spielklasse ist der SV Arminia Magdeburg noch ohne Punkt. Vor allem in der Defensive hat der Fußball-Landesliga-Aufsteiger große Probleme, die es abzustellen gilt.

Magdeburg. - Nach dem Schlusspfiff holte Thomas Tietz seine Mannschaft am Sonnabend im Heinrich-Germer-Stadion zusammen. Womöglich fand der Übungsleiter des SV Arminia im Teamkreis nach der 3:5 (2:1)-Niederlage beim MSC Preussen klare Worte. Zumindest erklärte der 46-Jährige wenig später nach der dritten Niederlage im dritten Auftritt der Fußball-Landesliga Nord in ernstem Ton: „Wir dürfen nicht so viele Gegentore bekommen.“