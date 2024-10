Magdeburg/vs. - Jürgen Brennecke hat von der „schwierigsten Saison“ gesprochen, die er als Teamchef der Traditionself des 1. FC Magdeburg erlebt hat. „Wir hatten in diesem Jahr richtig starke Gegner“, resümierte der 76-Jährige ein Jahr voller Höhepunkte, in dem seine Mannschaft von wenigstens 250, aber wie im letzten Auftritt der Freiluft-Saison in Stralsund auch vor 1.500 Zuschauern empfangen wurde. „Das macht einen schon stolz, dass so viele Menschen die alten Haudegen immer noch sehen wollen“, sagte Brennecke, der zuweilen auch davon überrascht war, welch junge Generationen den Kampf gegen die blau-weißen Legenden aufgenommen haben. Manche Spieler waren nicht halb so alt wie die Magdeburger, weshalb „unsere Leistungen gar nicht hoch genug einzuschätzen sind“.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.