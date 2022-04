Spieler, Trainer, Abteilungsleiter: Oliver Kutzner ist in vielerlei Hinsicht der Anführer der Rugby Legion.

Magdeburg - Wenn das Kommando „Legion, Marsch!“ durch Diesdorf hallt, dann haben die „Rugger“ des USC Magdeburg das Bauarbeiterstadion in Beschlag genommen. So wie montags und mittwochs zum Training, so wie heute vor zwei Wochen, als die Rugby Legion Magdeburg zum ersten Turnier der Mitteldeutschen 7er-Liga seit dem Beginn der Corona-Pandemie geladen hat.