Liebling Felix Neumann macht Schluss und kehrt zum USC zurück

Letzter Auftritt, Felix Neumann (am Ball): Gegen die BSW Sixers Sandersdorf bestritt er sein letztes Zweitliga-Spiel.

Magdeburg - Felix Neumann ist wie geschaffen für die Rolle des Publikumslieblings. 2,01 Meter groß, 140 Kilo schwer. Ein großer gemütlicher Bär von einem Mann, den sie einst bei den Hertener Löwen auf Händen getragen haben. Sieben Jahre und 227 Einsätze lang. Dort durfte er nicht nur Basketball spielen in der zweiten Liga, dort durfte er auch leben. „Das wäre nicht in jedem Verein gegangen“, sagt Neumann. „Aber in Herten hat die Harmonie gestimmt. Da hat man mich abseits des Feldes machen lassen.“