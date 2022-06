Magdeburger Bulls basteln am Fundament

In London wird in diesen Tagen traditionell der Weltmeister gesucht. Das Spektakel im Alexandra Pallace hat einst auch André Trefflich mit dem Darts-Fieber infiziert. Längst ist er Kapitän der Magdeburger Bulls, die aktuell in der Mitteldeutschen Steeldartliga auf Rang zwei überwintern.

Magdeburg - Für die Dartspieler der Region begann am Mittwochabend wieder die wohl spannendste Zeit des Jahres. Die Zeit, in der ihr Sport eine große Bühne bekommt. Die Weltmeisterschaft der Professional Darts Corporation (PDC), des prestigereichsten Weltverbandes, die traditionell von Dezember an über die Weihnachtsfeiertage im Alexandra Palace in London ausgetragen wird. „Diesen Hype merkt man auf jeden Fall“, erzählt André Trefflich. „Jetzt erinnern sich die Leute, dass es unseren Sport gibt. Jetzt sehen sie es im Fernsehen, und es gehen deutlich mehr Dartboards über die Ladentheken.“