Sascha Ufnal (im Wurf) will auch in der kommenden Saison mit der WUM wieder oben mitspielen - nur stellt sich aktuell die Frage: In welcher Liga?

Magdeburg - Das Kind hat noch keinen Namen. 2. Liga wird es jedenfalls nicht heißen. Die Wasserball Union Magdeburg (WUM) ist aus dieser zumindest namentlich abgestiegen, hat doch der Deutsche Schwimmverband (DSV) eine Reform beschlossen, in der die Eliteligen neustrukturiert werden, womit zugleich der Nachwuchs konsequent gefördert werden soll. „Für uns ändert sich eigentlich nichts“, sagen Tim Richter und Detlef Klotzsch, der spielende WUM-Coach und der Vereinspräsident, mit Blick in die Zukunft. Grundsätzlich ist das so, aber wie so oft kommt es auf das Detail an.

Davon bin ich definitiv ein Befürworter. Hannes Koch, ehemaliger WUM-Manager, zur Reform

Kurz erklärt: Die bisherige Bundesliga in einer A- und einer B-Gruppe wird in eine 1. und 2. Bundesliga mit jeweils acht Mannschaften aufgeteilt. Die 2. Liga, in der die WUM zu den Spitzenteams der Ost-Staffel gehört, könnte künftig 3. Liga oder Regionalliga heißen. Zudem hat der DSV festgelegt, dass ab der kommenden Saison mindestens sieben deutsche Spieler auf dem Spielprotokoll stehen müssen, was schrittweise in den folgenden Serien auf acht und neun Spieler erhöht werden soll. „Wir stellen jetzt die Weichen, um die Mannschaft in den nächsten fünf bis acht Jahren zurück in den Kreis der weltbesten Nationen zu führen. Wir setzen dabei auf die Jugend“, erklärte Christian Hansmann, der DSV-Vorstand Leistungssport, mit Blick auf die zuletzt verpassten Saisonhöhepunkte der Nationalmannschaft.

Jan Pommer, der DSV-Chef, ergänzte zum schlechten Abschneiden: „Wir machen uns nichts vor – das ist eine schwierige und ernüchternde Situation. Aber wir fügen uns dieser nicht, sondern sehen die Defizite.“ Und haben nun erste Konsequenzen gezogen: Nach der verpassten Qualifikation zur Europameisterschaft ist Bundestrainer Milos Sekulic abberufen worden. André Laube, der sportliche Leiter des Erstligisten OSC Potsdam, der für seine großartige Nachwuchsarbeit bekannt ist, betont: „Mit dem Verpassen der Europameisterschaft ist ein absoluter Tiefpunkt erreicht.“

Hannes Koch Koch

Hannes Koch sagt zur Reform: „Finde ich gut!“ Der einstige Teammanager der WUM hat so gesehen als Verfechter und Förderer der damaligen Umstrukturierung, zig Jahre ist es her, der Ligen auf A- und B-Gruppe den Weg zur heutigen Reform mitgeebnet. „Damals hatten wir noch eine Bundesliga und vier Zweitliga-Staffeln“, erinnert sich der ehemalige Teammanager der WUM. Koch wollte den Sport aus seiner Nische holen, die Vereine für die Sponsoren interessanter machen. Zur heutigen Reform sagt er: „Das ist grundsätzlich der richtige Weg. Davon bin ich definitiv ein Befürworter.“ Nur eines hätte der 51-jährige Koch anders gemacht: „Ich hätte sowohl die erste als auch zweite Liga mit jeweils zehn Mannschaften aufgefüllt.“

Ein Befürworter der Reform ist auch Laube. „Der Schritt hin zur klaren Trennung zwischen 1. und 2. Bundesliga ist richtig“, sagt er. „So lassen sich professionelle Standards besser definieren und die 1. Bundesliga im Idealfall auch besser vermarkten.“ Wasserball ist medial in den vergangenen Jahren quasi von der Bildfläche verschwunden in Funk und Fernsehen. Auch Koch sagt: „Man muss die Sportart vor allem wieder medial attraktiver machen.“ Nicht zuletzt in den Medien entdecken junge Talente ihre Idole.

Ich hätte mich gefreut, wenn sie mal die Pause zwischen dem zweiten und dritten Viertel auf 15 Minuten verlängert hätten. Hannes Koch, ehemaliger WUM-Manager

Derweil sieht Koch noch andere Wege zur „konsequenten Nachwuchsförderung“, die sich der DSV durch die Ausländerregelung verspricht und die Laube „ausdrücklich begrüßt“. So wäre es einfach notwendig, wenn die Nachwuchsarbeit wieder an der Basis ansetzen würde. „Wir müssen wieder verstärkt in die Schulen gehen und Talente sichten“, sagt Koch. Oder umgekehrt. Die WUM um ihren engagierten Nachwuchscoach Holger Dammbrück lädt Schüler ein, um in den Sport reinzuschnuppern. Inzwischen sind mehr als 100 der 213 Vereinsmitglieder der WUM Kinder und Jugendliche. In Potsdam indes, und das ist der große Standortvorteil, besuchen junge Wasserballer die Sportschule. Mindestens zwölf Spieler aus den aktuellen Abiturjahrgängen, so heißt es auf der OSC-Homepage, werden auch in der neuen Saison zu Einsätzen in den Männermannschaften kommen.

Die WUM hat in den vergangenen Saisons ebenfalls auf ihre Jugend gesetzt, hat sie schrittweise immer stärker eingebaut in die erste Mannschaft. Das mittelfristige Ziel der Magdeburger lautet aber bislang, die Talente weiterzuentwickeln, bis sie das Zeug zum Aufstieg (und dann zum Klassenerhalt) haben. Womöglich lässt die neue Reform die Magdeburger umdenken. Nicht gedacht haben die DSV-Verantwortlichen an eine Regel, die Koch schon lange stört: „Ich hätte mich gefreut, wenn sie mal die Pause zwischen dem zweiten und dritten Viertel auf 15 Minuten verlängert hätten.“ Um den Besuchern Zeit zum kulinarischen Genuss zu geben und eine weitere Einnahmequelle für die Vereine sprudeln zu lassen. Aktuell sind es nur fünf Minuten, die die Fans haben, sich zu verpflegen. Das ist Fast Food in der Turbo-Variante.