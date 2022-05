Magdeburger FFC unterliegt dem SV Meppen: Die Effektivität entscheidet

Auch Kira Josefin Bölke, hier links im Zweikampf mit Meppens Marie Bahns, konnte den Ball am Sonnabend trotz einiger Versuche nicht im Tor unterbringen – und ärgerte sich wie ihre Mitspielerinnen beim Magdeburger FFC über eine unnötige Niederlage im Spitzenspiel.

Magdeburg - Freilich haben sie sich geärgert, waren enttäuscht, suchten zunächst die Einsamkeit auf dem Feld, um den vergebenen Chancen ein wenig nachzutrauern. Die B-Juniorinnen des MFFC wollten nach dem Abpfiff auch gar nicht aufstehen, sie schleppten sich mit hängenden Köpfen zum Spielerkreis um ihren Trainer Christian Stephan. Aber was der Coach zu sagen hatte, wird Stunden später auch in allen Köpfen angekommen sein: „Ich bin schon stolz auf die Mannschaft, und mit Stolz können wir auch in die Zukunft blicken. Wir werden noch einige Mannschaft überraschen.“