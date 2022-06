Magdeburger Regionalligisten gehen frühzeitig in die Winterpause

Magdeburg - Trainer Alexander Auer stand mit den Damen des Magdeburger FFC am Mittwochabend gerade auf dem Trainingsplatz, als ihn die Nachricht des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) ereilte. Die Nachricht, dass das Spieljahr in der Frauen-Regionalliga ebenso wie in allen anderen reinen Amateur-Spielklassen des NOFV vorzeitig beendet ist. Die Nachricht, dass der Betrieb wie schon in der Vorsaison wieder coronabedingt unterbrochen wird.