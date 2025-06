Am Wochenende geht die Nascar-Serie in Brands Hatch in ihre dritte Runde.

Magdeburg - Dominique Schaak ist am Donnerstagmorgen in London gelandet und von einem sehr englischen Wetter empfangen worden. Es hat geregnet. Und mit jenen Tropfen ist er im Rückblick auf seine bisherige Karriere in der europäischen Nascar-Serie zur Erkenntnis gekommen, noch nie ein Rennen im Regen absolviert zu haben. Diese Premiere könnte ihm an diesem Sonnabend im ersten Lauf auf der dritten Saisonstation bevorstehen. Nässe soll dann nämlich Programm sein, so die Prognose, wenn um 16.45 Uhr der erste der beiden Läufe auf dem Indy Circuit in Brands Hatch gestartet wird. Das zweite Rennen am Sonntag beginnt um 16.55 Uhr. Und der Magdeburger weiß: „Beim kleinsten Fehler kann es turbulent werden.“