MFFC-Fußballerinnen erwarten in der Regionalliga Union Berlin

Kim Steiger (l.) erwartet mit dem MFFC am Sonntag im Germer-Stadion den Tabellenführer.

Magdeburg - Eines war Alexander Auer schon im Sommer klar. „Die Meisterschaft geht in dieser Liga nur über Berlin“, sagte der Chefcoach des Frauen-Regionalligisten Magdeburger FFC. Nach noch nicht einmal einem Drittel der Saison lässt sich mit Sicherheit sagen: Auer wird recht behalten. Union Berlin, Viktoria Berlin, Türkiyemspor Berlin – so ordnet sich aktuell des Feld an der Tabellenspitze. Und nicht zuletzt der vergangene Sonntag hat das Gefühl bestärkt, dass jene Teams aus der Hauptstadt eine Liga für sich sind.