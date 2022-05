MFFC-Mädchen mit neuem Blick für hohe Bälle

Cora Ellermann (am Ball) kehrt mit dem MFFC heute in den Spielbetrieb zurück – nach zwei Monaten Pause.

Magdeburg - Melina Krüger ist am Donnerstag wieder ins Training ihrer Mannschaft zurückgekehrt. Ihr Fehlen in den vergangenen zwei Wochen hatte tatsächlich mal einen guten Grund. Die 15-Jährige vom Magdeburger FFC lief im Complexo Desportivo de Vila Real de Santo Antonio auf. In Portugal also. Im Trikot der deutschen Nationalmannschaft. Sie gewann mit der U 16 gegen England mit 2:0, sie verlor mit der Auswahl gegen den Gastgeber des Turniers mit 0:2. Nun heißt der nächste Gegner: Spielvereinigung Aurich. Bundesliga. B-Juniorinnen. Heute um 13 Uhr erfolgt der Anpfiff im Heinrich-Germer-Stadion zum Re-Start der Saison. „Das Spiel ist so gut wie sicher“, sagt Christian Stephan, der Coach des MFFC. In einer Zeit der Corona-Wirrungen gibt es diese Sicherheit ja nie.