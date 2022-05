MSC Preussen und SV Fortuna hadern mit kurzer Sommerpause

Magdeburg - „Wer am 5. August das Eröffnungsspiel bestreiten wird, steht aktuell noch nicht fest“: Mit diesem Satz endet die Mitteilung des Fußballverbandes Sachsen-Anhalt (FSA) zum Start in die neue Saison auf Landesebene. Wenn man den Satz nun weiterverfolgt, steht tatsächlich so ziemlich wenig fest. Es steht zum Beispiel noch nicht fest, ob der 1. FC Merseburg, der sich im Verlauf der Saison aus der Oberliga Süd zurückgezogen hat, in die Verbandsliga eingegliedert wird. Es steht nicht fest, ob in der höchsten Klasse erneut in zwei Vorrunden die Teilnehmer einer Auf- und Abstiegsrunde bestimmt werden. Was seit der FSA-Mitteilung vom vergangenen Sonnabend indes feststeht, ist der Termin für den Saisonbeginn. Und was damit einhergehend außerdem feststeht: Auf der „Facebook“-Seite der FSA haben in den vergangenen drei Tagen nur sechs Nutzer dieses sozialen Netzwerkes auf „Gefällt mir“ gedrückt. Und das sind sogar überraschend viele.