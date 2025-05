Sophia Julius, Malte Schröder, Frieda Wilke (v. l.) triumphierten 2023 bei der Team-WM in Chicago. In Leipzig wollen sie ihre Titel verteidigen.

Magdeburg - Für die Rhönrad-Turner des MSV 90 steht in dieser Woche das Highlight des Jahres an. Im Rahmen des 44. Internationalen Deutschen Turnfestes in Leipzig kämpfen insgesamt 20 MSV-Athleten um Medaillen. Zudem stellt der Verein drei Kampfrichter für das Event, an dem von Mittwoch bis Sonntag 80.000 Teilnehmer im Leistungs- und Breitensport erwarten werden. An 47 Veranstaltungsstätten werden 23 Sportarten ausgetragen. Der Blick der Magdeburger richtet sich dabei auf die Halle 5 der Leipziger Messe.