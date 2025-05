Magdeburg. - Die erste Niederlage der Saison kam nicht aus heiterem Himmel und doch war sie sehr ernüchternd. „Wir waren eigentlich mit einem positiven Gefühl in das Spiel gegangen“, sagte Spielertrainer Bernhard Filipiak. Doch beim 0:20 in der Regionalliga gegen die Erfurt Indigos kamen die American Footballer der Magdeburg Virgin Guards am Sonntag einfach nicht in Fahrt. „Das haben wir uns alle natürlich ganz anders vorgestellt“, so Filipiak.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.