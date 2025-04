Magdeburg. - Ein Doppelpass auf der rechten Seite, eine flache Eingabe in den Strafraum, ein Abschluss hinter dem Standbein. Es war so simpel und doch gleichzeitig so sehenswert, was die Fußballer des SV Arminia am Sonnabend im Stadtderby der Landesliga Nord auf den heimischen Kunstrasen gezaubert hatten. Am Ende stand ein fulminanter 8:0-Kantersieg gegen den MSV Börde zu Buche, der auf der einen Seite für strahlende Freude und auf der anderen Seite für Kopfzerbrechen sorgte.

