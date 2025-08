Magdeburg - Daniel Wölfel hatte nach der Sommerpause eine denkbar schwierige Aufgabe. „Wir haben einen Kader mit 24 Spielern, davon sind noch fünf aus der vergangenen Saison dabei, der Umbruch war schon sehr groß“, berichtet der Trainer der U 19 des 1. FC Magdeburg, die im Altersdurchschnitt allerdings eine U 18 und bei der deshalb noch die „Körperlichkeit ein ganz wichtiger Aspekt ist“. Zwei externe Neuzugänge hat Wölfel auf dem Trainingsareal an der Avnet Arena mit Gustav Kirbach von Hannover 96 und Elishama Manyaka vom SV Meppen ebenso begrüßt wie 17 U-17-Akteure aus der eigenen Schmiede. Und dieses neuformierte Team ist nun in die neue Saison in der Fußball-Bundesliga, Vorrunde C, gestartet. Mit Defiziten, mit Stärken, mit einem unglücklichen Ausgang.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.