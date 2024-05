Nach Rückschlag: Was David Töpel vom SCM in dieser Saison noch erreichen kann

Magdeburg - Mit einem traurigen Auge wird David Töpel am Wochenende nach Poznan blicken, wird die Rennen auf dem Maltasee in Polen verfolgen, wird Ergebnisse der Mitstreiter zur Kenntnis nehmen. Poznan, das wäre sein zweiter Einsatz gewesen in einem Weltcup der Elite. Im Mai des vergangenen Jahres war er mit Tim Bechtold an gleicher Stelle Sechster im Canadier-Zweier über über 500 und Achter über 1.000 Meter geworden. Aber Poznan fällt für den Kanuten des SCM diesmal aus. „Und das ärgert mich sehr“, sagte Töpel. Stattdessen heißt es derzeit für ihn: Grundlagen schuften in Magdeburg.