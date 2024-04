Nach 22 Jahren und diversen Positionen in seinem Herzensverein verlässt Max Schönijahn im Sommer den SV Fortuna Magdeburg, um in der Verbandsliga zu coachen.

Neue Ziele in Sicht: Max Schönijahn verlässt den SV Fortuna

Magdeburg. - Eines stellt Max Schönijahn gleich zu Beginn klar. „Das ist keine Entscheidung gegen Fortuna“, betont der 35-Jährige, der seiner Mannschaft vor einigen Wochen bereits seinen baldigen Abschied vom Schöppensteg verkündet hatte. In der neuen Saison wird sich Schönijahn nicht mehr für die Geschicke des SV Fortuna II in der Fußball-Landesliga Nord verantwortlich zeigen. Nach 22 Jahren in seinem Herzensverein sucht er im Sommer eine neue Herausforderung – und neue Ziele.