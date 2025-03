Magdeburg - Das Interesse an diesem Sachsen-Anhalt-Derby zwischen den SCM-Youngsters und dem SV Anhalt Bernburg war riesig. Schon eine Viertelstunde vor dem Anpfiff wurde der Einlass in die Wolfgang-Lakenmacher-Halle am Sonntagnachmittag vorübergehend gestoppt. Auf den Tribünen tummelten sich die Massen, im Ringfoyer standen die Besucher teils in zweiter und dritter Reihe, um einen Blick auf das Parkett zu erhaschen. Offiziell im Spielbericht vermerkt wurden 421 Zuschauer, in der Realität dürfte es sogar das Dreifache davon gewesen sein. Für die junge Magdeburger Mannschaft war jener Andrang eine Ausnahmesituation. „Wir hatten eine tolle Kulisse, ein volles Haus, Druck auf dem Kessel – dem waren wir nicht gewachsen“, so Coach Christoph Theuerkauf nach der 29:33-Niederlage gegen den Tabellenvorletzten.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.