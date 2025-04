Magdeburg. - Ein Fingerzeig soll das einzige Testspiel in der Vorbereitung auf die neue Regionalliga-Saison nicht sein. „Das sollte in keine Richtung interpretiert werden“, sagt Bernhard Filipiak, Spielertrainer und Abteilungsleiter der Magdeburg Virgin Guards, zur ersten Partie des Jahres. Am Sonntag testen die American Footballer um 15 Uhr im heimischen Heinrich-Germer-Stadion gegen den Zweitligisten Lübeck Cougars. Doch über die German Football League 2 – die zweithöchste deutsche Spielklasse – spricht an der Bodestraße niemand.

