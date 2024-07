Die dünne Personaldecke stellt Sascha Döring, den neuen Coach von Fußball-Landesklassist Germania Olvenstedt, vor eine Herausforderung. Deshalb wird beim Landesklassisten in der Vorbereitung viel ausprobiert.

Magdeburg. - Wenn Germania Olvenstedt am Freitagabend um 19 Uhr im dritten Test der laufenden Vorbereitung auf den VfB Ottersleben II trifft, wird Sascha Döring möglicherweise wieder das eine oder andere Experiment vornehmen. Immerhin kündigt der neue Chefcoach des Landesklasse-Vertreters für die Saison 2024/25 an: „Es wird Spieler geben, die auf Positionen zum Einsatz kommen, auf denen sie noch nie gespielt haben.“ Denn die Personaldecke der Germanen ist dünn. Improvisation wird in der 30 Partien umfassenden Spielzeit immer mal wieder gefordert sein.