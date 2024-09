Magdeburg - Am 21. September beschließt die Ruder-Bundesliga bereits ihre Saison, und schon auf dem Weg zum Finale bewegt sich der „Ottoachter“ im Bereich seiner Erwartung. Nach Platz vier zum Auftakt in Minden erreichte die Crew des RC Alt-Werder den siebten Rang in Rendsburg vor einer lautstarken Kulisse und nach einem starken Platzierungsrennen, in dem das Team um Schlagmann Toni Predel die Gemeinschaft aus Hannover bezwang – nach einem tollen Ritt über die ersten 250 der 350 Wettkampfmeter. „Zum Ende haben uns ein bisschen die Körner gefehlt, trotzdem konnten wir uns durchsetzen“, berichtete Predel.

