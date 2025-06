Magdeburg - Der Anruf kam am 28. Mai, die fernmündliche Zusage, in der kommenden Saison in der Tischtennis-Regionalliga antreten zu dürfen. „Die ganze Mannschaft war heiß darauf, aber wir wollten es zunächst Schwarz auf Weiß haben“, sagt TTC-Präsident Frank Kuhnert. Am Dienstag erreichte auch das Team die schriftliche Bestätigung seines Aufstiegs, des ersten Aufstiegs eines Magdeburger Vereins in die vierthöchste Klasse Deutschlands, woran grundsätzlich niemand mehr geglaubt hatte nach fast zwei Monaten der Spekulationen. Mit einer Ausnahme: „Ich habe es immer prophezeit“, sagt Marin Kostadinov, Bördes Nummer drei, mit einem Lachen am Telefon. „Der ,alte Gauner‘ hat mal wieder Recht behalten“, stimmt Kapitän Jens Köhler fröhlich in den Jubel mit ein und ergänzt: „Das ist eine absoluter Paukenschlag, ich muss das erst realisieren.“

