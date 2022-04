„Perfektes Wochenende“ für Jens Köhler vom TTC Börde

Der TTC Börde hat zum Auftakt der Rückrunde zwei Punkte aus zwei Spielen geholt. Ungeschlagen in den Einzeln blieb dabei Mannschaftsleiter Jens Köhler. Doch der Fokus richtet sich bereits auf die nächste Aufgabe.

Jens Köhler vom TTC Börde erwischte ein "perfektes Wochenende" - in seinen vier Einzeln gegen Aufbau Schwerz und DJK Biederitz feierte der 37-Jährige vier Siege.

Magdeburg - Lucas Hörhold hat es sich nicht nehmen lassen, seine Mannschaft in ihrem zweiten Punktspiel am vergangenen Sonnabend anzufeuern. Der 18-Jährige war dafür weit gereist, er kam aus Österreich mit Zwischenstation in Zeitz nach Biederitz, um zu applaudieren, um auch mal zu jubeln mit den Teamgefährten vom TTC Börde.