Post SV: Der Held an der Spielhagenstraße

Stadtfeld - Dennis Ritter war am Sonnabend der Held an der Spielhagenstraße. Dennis Ritter hat einmal aus der Distanz geschossen, er hat zweimal einen direkten Freistoß getreten. Und er hat immer einen Treffer erzielt. „Dennis hat einen richtig guten Tag erwischt“, freute sich Trainer Jörg Grau für seinen Schützling, obwohl Grau krankheitsbedingt gar nicht der Trainer von Dennis Ritter und der Landesklasse-Kicker des Post SV sein konnte. Für den 57-Jährigen übernahm Jens Schulze die Kommandos an der Seitenlinie in einer Partie gegen Germania Olvenstedt, die Grau letztlich so resümierte: „Sie war wie das Wetter: sehr wechselhaft.“ Und musste wegen des Hagelsturms zwischenzeitlich unterbrochen werden. Doch die sieben Treffer und die Spannung bis zum Abpfiff dürfte die Fußballherzen der 16 Zuschauer durchaus erwärmt haben.