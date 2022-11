Post SV siegt: Warum die Nummer 34 daran einen großen Anteil hat

Magdeburg - Maximilian Wetzel gebührte der große Dank des Post SV an diesem Abend. Der Keeper hatte mit vielen Paraden dazu beigetragen, dass seine Mannschaft nach einer deutlichen Führung nicht doch noch ins Unglück eines Punktverlustes gestürzt war. Sebastian Häberer hatte in der 50. Minute mit seinem fünften Treffer die Führung der Gastgeber in der Halle am Lorenzweg gegen den SV Eiche Biederitz auf 21:15 ausgebaut. Die Postler hatten damit längst ihren Weg zum Sieg geebnet. Aber dann passierte eben etwas, was Daniel Röwer nicht zum ersten Mal in dieser Saison beobachtet hat. „Plötzlich sind wir planlos, bringen zu viel Hektik in den Angriff, fangen den Ball nicht mehr“, erklärte der Coach. Und dann reicht es nur noch zu drei Toren in den letzten zehn Minuten.