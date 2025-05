In allen Statistiken überlegen: Die Stadtfelderinnen sichern sich die Meisterschaft in der Handball-Bezirksoberliga und gewinnen den Nordcup.

Stadtfeld. - Am Ende haben sie das Double bejubelt. Die Meisterschaft in der Bezirksoberliga und den Gewinn des Nordcups zuletzt beim MTV Weferlingen mit einem 38:29 (15:12)-Erfolg. Mit diesem und mit dem klaren Sieg im letzten Punktspiel beim HSV Magdeburg II (47:23) haben die Handballerinnen des Post SV im Grunde genommen das bestätigt, was ihr Trainer Marcel Motzko so formuliert: „Ohne die Leistung der anderen Mannschaften diskreditieren zu wollen, aber ja, der Staffelsieg ist absolut verdient.“ Und im Gegensatz zur vergangenen Saison bedeutet er diesmal mehr als das.