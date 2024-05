Nach dem gewonnenen Spitzenspiel gegen Leipzig will Magdeburg mit den Spandau Bulldogs auch den zweiten Titelkandidaten stürzen – mit Spielkontrolle und guter Defense.

Reifeprüfung für die Virgin Guards steht an

Die womöglich wichtigste Frage vor dem Spitzenspiel: Bekommt Friedemann Schlicht (am Ball) die nötige Zeit durch seine Offensive Line?

Magdeburg - Sind die Magdeburg Virgin Guards in dieser Spielzeit ein ernsthafter Anwärter auf die Meisterschaft in der Regionalliga Ost? Diese Frage dürfte sich am Sonntag beantworten, wenn die Sudenburger um 15 Uhr die Spandau Bulldogs im Heinrich-Germer-Stadion empfangen. Nach dem perfekten Saisonstart mit drei Siegen aus drei Partien wartet eine Reifeprüfung auf die Garde. Doch das Selbstvertrauen ist gewachsen: „Spandau ist ein harter, aber machbarer Gegner“, sagt Daniel Woge, der als Coach für das Offensivspiel verantwortlich ist.