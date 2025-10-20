Die Magdeburger feiern in Leipzig zwei Siege in der Oberliga. Aber nicht nur ob der Resultate sieht Trainer Stephan Müller einen wichtigen Schritt in der Entwicklung.

Spiel, Spannung, Jubel: Rolling Baskets des USC starten dramatisch in die neue Saison

Andrej Karenik (l.) war in Leipzig der beste Werfer der Rolling Baskets mit 39 Punkten.

Magdeburg - In den letzten 20 Sekunden hatte sich das Drama zugespitzt. Die Rolling Baskets des USC führten mit einem Punkt, als Ronja Holze zur Freiwurflinie kam, den ersten Versuch versenkte, den zweiten verwarf.