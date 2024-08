Magdeburg. - Als Pokalschreck haben sich die Stadtoberliga-Fußballer von Roter Stern Sudenburg in der vergangenen Saison einen Namen gemacht. Immerhin besiegte die Mannschaft von Patrick Reich auf dem Weg zum Stadtpokaltriumph gleich drei höherklassige Kontrahenten aus der Landesklasse. Und wie es der Zufall wollte, wartet nun als Lohn auch im Landespokal trotz allerhand anderer Optionen eine Landesklasse-Elf auf die Sudenburger: Am Sonnabend empfangen die Roten Sterne den Burger BC in der Dodendorfer Straße (15 Uhr).

