Roter Stern Sudenburgs Stürmer Spielgies jagt die Torjäger-Kanone

Magdeburg. Wenn Kevin Spilgies gewollt hätte, könnte er längst in höheren Spielklassen auf Torejagd gehen. Der Angreifer des Fußball-Stadtoberligisten Roter Stern Sudenburg hat nämlich schon einige Angebote erhalten, seitdem er 2018 nach Magdeburg kam – darunter auch das eine oder andere unmoralische. Doch in dieser Hinsicht hat Spilgies eine klare Meinung: „Geld verdiene ich mit der Arbeit, Fußball ist meine Leidenschaft.“

Und diese lebt er seit über drei Jahren in der Dodendorfer Straße aus. Seit es seine Freundin Friederike zum Studium nach Magdeburg zog und er für sich die Entscheidung traf, mitzugehen. „Ich hatte damals nach einem Verein gesucht, der eine gute Rolle spielt, wollte erst einmal das Niveau kennenlernen“, erzählt Spilgies. Er fand die Roten Sterne, fühlte sich bei ihnen sofort wohl. „Ich wurde vom ersten Tag an in der Mannschaft aufgenommen“, erinnert er sich. Privat fand er viele neue Freunde, sportlich sorgte er mit 20 Treffern in nur 13 Partien für Aufsehen und wies eindrucksvoll nach, warum er für den Lübzer SV regelmäßig in der Landesliga West, der zweithöchsten Spielklasse Mecklenburg-Vorpommerns, aufgelaufen ist.

Das macht der Angreifer übrigens immer noch, wenn er die Zeit dafür hat und in der Heimat ist. Formell läuft Spilgies nämlich nur mit Zweitspielrecht für die Sterne auf. Sein Fokus aber liegt bei den Sudenburgern, für die er in bislang acht Stadtoberliga-Auftritten schon zwölf Tore erzielte, damit die Torjägerliste anführt.

Am vergangenen Sonnabend schnürte der Angreifer auch einen Doppelpack beim 4:1-Überraschungserfolg gegen Tabellenführer SV Seilerwiesen. „Das war eine tolle Mannschaftsleistung“, sagt Spilgies, „fußballerisch völlig glanzlos, aber kämpferisch ein Klasse-Auftritt.“ Angeführt vom dynamischen Angreifer, wie Sterne-Trainer Patrick Reich erklärt: „Noch wichtiger als seine Tore ist die Art, wie er für die Mannschaft arbeitet, wie er Pfeffer reinbringt, vorangeht und die anderen Jungs mitzieht.“

Wenn es nach Spilgies geht, würde er die Roten Sterne gerne zurück in die Landesklasse ziehen. „In den letzten Jahren fehlte uns dafür die Konstanz, aber ich habe das Gefühl, dass mit dieser Mannschaft und diesem Trainerstab gerade etwas Großartiges wächst“, sagt der 25-Jährige und ist sich sicher: „Wir haben die nötige Klasse im Kader.“

Auch Reich macht aus den längerfristigen Plänen keinen Hehl: „Irgendwann sollte es schon das Ziel der Entwicklung sein, aufzusteigen.“ Das würde Knipser Kevin Spielgies ganz besonders freuen: „Mein größter Wunsch wäre es, mit den Sternen oben zu stehen. Mein zweiter, endlich mal die Torjäger-Kanone zu holen.“