Auftakt Rückrunde der Fußball-Landesklasse startet für Magdeburger Teams

In der Fußball-Landesklasse 3 wird es wieder ernst. Nachdem am vergangenen Wochenende lediglich BSV 79 und der MSC Preussen II im Nachholspiel (3:2) aufeinandertrafen, steht am Wochenende der erste offizielle Spieltag des Jahres an.