Magdeburg - Allein ihr Programm sagt alles über Alina Baievych aus: Viermal geht sie bei den deutschen Kurzbahn-Meisterschaften, die an diesem Donnerstag in der Schwimmoper zu Wuppertal beginnen, an den Start. Sie krault über die 200, 400 und 1.500 Meter, sie schmettert über die 200 Meter. Bekannt ist über Alina Baievych zudem, dass sie auch die Lagendistanzen beherrscht. Für Stefan Döbler wird es also eine interessante Erkenntnisreise durch die vier Tage in der schönen Arena. Denn Stefan Döbler ist der neue Trainer von Alina Baievych, seit dem Sommer gehört die 15-Jährige dem SC Magdeburg an und zieht in der Elbehalle ihre Trainingsbahnen.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.