SCM-Athletin Lara Steinbrecher will 2022 zur Weltmeisterschaft sprinten

Lara Steinbrecher gehört zu den größten Langsprint-Talenten in Deutschland. Die ehrgeizige 18-Jährige vom SCM hat in der neuen Saison schnellere Zeiten im Blick. Und Cali.

Magdeburg - Allein die Vorstellung ist ja schon entzückend. Erst geht es ins warme Florida, wo sich die deutsche U-20-Nationalmannschaft auf die anstehende Weltmeisterschaft vorbereiten wird. Dann geht es eben zu dieser nach Cali in Kolumbien in der ersten August-Woche. Ein Sommer voller Höhepunkte also. „Das hat schon seinen Reiz“, sagt Lara Steinbrecher und lächelt durchs Telefon. Die Aussicht auf Edelmetall bei den Welttitelkämpfen, die ihr Trainer Marco Kleinsteuber gegeben hat, hat dann noch einen viel größeren Reiz. Und es ist schon klar, über welche Distanz die 18-Jährige vom SC Magdeburg sie in Angriff nehmen will. Über die 400 Meter Hürden.