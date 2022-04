SCM gelingt der erste Schlag nach Varese

Elena Carius und Paul Berghoff haben bei der Frühjahrsregatta in Leipzig einen guten Start ins Wettkampfjahr hingelegt. Der Weg soll die SCM-Athleten nach Varese führen.

Paul Berghoff hat sich bereits in guter Form präsentiert. Doch sieht er noch einige Baustellen bei sich.

Magdeburg - Lena Wölke muss am Ostermontag nachsitzen. Die 19-Jährige hatte krankheitsbedingt beim offiziellen Ergometertest des Deutschen Ruderverbandes (DRV) zuletzt in Leipzig gefehlt und wird nun als Letzte der U 23 des SCM um die schnellste Zeit über die 2000 Meter kämpfen. Ihre Teamgefährten haben diese Prüfung bereits ein erstes Mal absolviert. Paul Berghoff ist mit 6:00,0 Minuten unter der DRV-Vorgabe für einen Start im Großboot geblieben, Elena Carius trotz Bestzeit mit 7:22,5 Minuten knapp drüber. Und trotzdem war Leipzig sowohl für Berghoff als auch für Carius ein gutes Pflaster, wenngleich beide mit unterschiedlichen Gefühlen aus der Frühjahrsregatta am ersten April-Wochenende gerudert sind.