Magdeburg - In die Verlegenheit einer Crunchtime waren die B-Jugendlichen des SC Magdeburg im Saisonverlauf selten gekommen. Mit 15 Siegen aus 16 Spielen waren die Grün-Roten souverän durch Vorrunde und Meisterrunde marschiert. Im Viertelfinale um die deutsche Meisterschaft gegen die Füchse Berlin aber standen die Partien in der Schlussphase jeweils auf Messers Schneide. Weshalb Trainer Pasqual Tovornik vor dem am Sonntag beginnenden Halbfinale voller Zuversicht sagen kann: „Diese Mannschaft kann Crunchtime!“

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen Inhalten auf volksstimme.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.