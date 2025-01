Magdeburg. - Tino Hoffmann ist sich sicher: „Tillmann wird uns in Zukunft noch viel Freude bereiten.“ Tillmann Sommer ist Kanute beim SC Magdeburg. Er ist mit dem Potsdamer Linus Bange amtierender U-23-Weltmeister im Kajak-Zweier über die 500 Meter. Aber er hat derzeit auch gesundheitliche Probleme. „Wir müssen seine Schulterprobleme in den Griff bekommen“, sagt Hoffmann, der gemeinsam mit Sören Hensel die Leistungssportler am Stützpunkt in Magdeburg trainiert.

