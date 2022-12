SCM-Nachwuchs verliert Tore-Festival beim THW Kiel

Die A-Jugend des SC Magdeburg ist knapp an etwas Zählbarem vorbeigeschlittert. In Kiel war sie aber trotz schwerer Umstände nah dran.

SCM-Akteur Luca Kirst (am Ball) traf sechsmal. Trainer Julian Bauer lobte zudem seine Leistung in der Defensive.

Kiel/Magdeburg - Julian Bauer gab Einblicke in seine verschiedenen Gefühlswelten, als er über den jüngsten Auftritt seiner A-Jugend-Handballer sprach. „Das war ein Spitzenspiel. Es hat sich auf dem Parkett gezeigt, da war so viel Emotionalität und Kampf drin. Beide Mannschaften gingen All in“, meinte der Trainer des SC Magdeburg. Die Elbestädter gaben im Auswärtsduell beim THW Kiel in der Meisterrunde 2 alles, unterlagen am vergangenen Sonntag allerdings denkbar knapp mit 41:42 (16:18).