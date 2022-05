SCM-Ruderin Tabea Kuhnert will den Sprung ins Nationalteam schaffen

Tabea Kuhnert (r.) hat im Juniorenbereich oft gejubelt – wie hier beim Gewinn der EM 2020. Doch jetzt will sie trotz einer schwierigen Vorbereitung auch den Sprung in die Elite schaffen,

Magdeburg - Für Tabea Kuhnert beginnt am Montag die Reise durch die Saison. Dann schlägt sie ihr Trainingslager mit der Mannschaft des Deutschen Ruderverbandes (DRV) in Sevilla auf. Die einzige Vorfreude, die sie damit lange Zeit verbunden hat, waren die warmen Temperaturen in Spanien, wo sie Sonnenschein und 22 Grad Celsius erwarten werden. Denn wenn man Tabea Kuhnert zuletzt zu ihrem Befinden befragt hat, erhielt man die ziemlich nüchterne Antwort: „Es könnte besser sein.“